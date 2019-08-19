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مش بس للجمال والنضارة..زيت جوز الهند مفيد لصحة الغدة الدرقية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:30 م
مش بس للجمال والنضارة..زيت جوز الهند مفيد لصحة الغدة الدرقية زيت جوز الهند
كتبت هند عادل

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زيت جوز الهند من الزيوت الهامة لصحة الانسان والتى تستخلص من ثمرة جوز الهند، ويدخل زيت جوز الهند فى استخدامات عديدة مثل تحضير الأطعمه والأدوية ومستحضرات التجميل نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والفيتامينات.

ووفقا لموقع "webmed" تتعدد استخدامات زيت جوز الهند فى المطبخ كونه من الزيوت التى تتحمل درجة حرارة مرتفعة ويمكن استخدامه على الخبزالمحمص بدلا من الزبدة، ووضعه على أنواع مختلفة من السلطات، وإضافته على العصائر الطبيعية لزيادة الطاقة.

كما  يستخدم زيت جوز الهند فى عمل مقشر طبيعى للبشرة و إضفاء نضارة و مزيل رائع للماكياج، علاج للبشرة الجافة خاصة أثناء الحمل، كما يستخدم بأمان على بشرة الأطفال.

أما للشعر يساعد زيت جوز الهند على تكثيف الشعر بصورة كبيرة من خلال وضعه كل ليلة على الشعر وتدليكه جيداً، ولعلاج تقصف الشعر ويساعد على فرده.

يدخل زيت الهند أيضا فى صنع معجون للأسنان من خلال مزجه مع بيكربونات الصودا، كما يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي كما يعمل على دعم وظيفة الغدة الدرقية بطريقة صحية.

يُستخدَم زيت جوز الهند بكثرة في إنقاص الوزن، حيث أكدت العديد من الدراسات على  فائدة زيت جوز الهند في فقدان الوزن وحدوث انخفاض في مؤشر كتلة الجسم (BMI) وحجم الخصر في المشاركين.

ويستخرج زيت جوز الهند من الثمرة المجففة لنخلة جوز الهند بالرغم من تسميته زيتًا، فهو يبدو بالأساس صلبًا في درجة حرارة الغرفة، ويشبه إلى حد كبير ملمس وقوام دهن الخضراوات.

 

 


زيت جوز الهند

فوائد زيت جوز الهند

فوائد زيت جوز الهند الصحيه

استخدامات زيت جوز الهند

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