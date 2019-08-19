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مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" و شركة أمريكية فى مجال الاتصالات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:07 م
مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" و شركة أمريكية فى مجال الاتصالات الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة أدتران الأمريكية العالمية، بحضور روبرت كونجر رئيس قسم التكنولوجيا، وجيرى كيلى رئيس قسم العمليات العالمية بشركة أدتران، والدكتور هانى دميان وزير المالية الأسبق.
 
يأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الشبكات والاتصالات للمشروعات الرقمية العملاقة، من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الإقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.
 
وأوضح "التراس"أنه تم الإتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة لإنشاء البنية التحتية لشبكة اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى توفير الإتصالات الصوتية والرقمية والمرئية والإنترت عبر مجموعة متنوعة من الشبكات التحتية، بما يحقق مستوي متميز من خدمات الاتصالات ونقل المعلومات للمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد بالعاصمة الإدارية.
 
وأضاف أن شبكة الاتصالات المقرر تأسيسها تتميز بالسرعة والجودة وأمان تداول المعلومات والإتصالات، لافتا لأهمية دعم إستراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.
 
وذكر "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن ايضا تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية للهيئة وتعميق التصنيع المحلا لمنتجات "أدتران" بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن توسيع مجالات التعاون مستقبلا لكافة المشروعات الرقمية والإتصالات.
 
وأوضح أن الهيئة  تستهدف بتعاونها مع "أدتران" العالمية تأسيس صناعة وطنية  تلبى احتياجات السوق المحلى من بنية تحتية متطورة للشبكات والاتصالات  لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.
 
من جانبه أكد "روبرت كونجر" أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يعد خطوة هامة لتوطين تكنولوجيا شبكات الاتصالات بمصر والمنطقة الإفريقية، مشيرا أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين فى مختلف المجالات التصنيعية.
 
كما أشاد" جيري كيلي" بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلى ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أننا نتطلع للتعاون والإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع  لتلبية الطلب المتزايد لشبكات الإتصالات وتداول المعلومات لصالح  العاصمة الإدارية الجديدة، وكافة مشروعات التنمية المختلفة بمصر.
 
وأعرب المهندس "حسام صليب" نائب رئيس شركة أدتران لتطوير الأعمال عن اعتزاز الشركة بالمشاركة فى تأسيس شبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بكافة نواحى التكنولوجيا الحديثة فى عالم الاتصالات الرقمية.
 
 
 
 
 

الاتصالات الرقمية

العربية للتصنيع

الفريق التراس

مذكرة تفاهم

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