مدير تعليم الجيزة يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد مع مديرى الإدارات

عقد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بديوان المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد، بحضور عبد الناصر سعد الله، رئيس هيئه الأبنية التعليمية فرع الجيزة، ومحمود الفولي، وكيل المديرية.

ووجه مدير المديرية، بمتابعة وزيادة تفعيل دور الأنشطة الطلابية من خلال مبادرة "متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفى"، ومتابعة الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسى الجديد مع المعالجة الفورية لأى سلبيات تعوق العملية التعليمية.

كما تم مناقشة التأكيد على وصول الكتب الدراسية لمخازن الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس وضمان تسليمها الطلاب مع بداية الدراسة، والمتابعة الدورية اليومية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة لجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية، والتخلص من الرواكد بالمدارس تجنبا لحدوث أى مشكلات خلال العام الدراسة الجديد .

وأكد حجازى على تفعيل القرارات الوزارية ولائحة الانضباط بين المعلم والطالب وجميع عناصر المنظومة التعليمية، وتسهيل التعامل مع الجمهور وإنهاء مشكلاتهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مشددا على أهمية تطبيق فكرة الشباك الواحد بجميع الإدارات تيسيرا على المواطنين وإنجازا للعمل، وضرورة التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية ببذل الجهد والأداء المتميز وحسن الخلق وتحمل المسئولية لتكون علامات مضيئة لتحقيق منتج تعليمى متميز يواكب النهضة الشاملة التى تشهدها الجيزة .

حضر الإجتماع سماح إبراهيم، مدير عام التعليم العام، وعمر الجارحى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وطارق الطويل، مدير التعليم الخاص، وزكريا عباس، مدير الموازنة، وحمدى السيد، مدير عام التعليم الفنى، ومدير إدارة التخطيط.