محمد على مارم : نقدر مواقف مصر بقيادة السيسى الداعمة للشرعية اليمنية

كتبت إيمان حنا

بحث سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم ،مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير محمد البدرى ، العلاقات الثنائية بين البلدين.وفقا لبيان السفارة اليمنية.

وسلم السفير مارم ، مساعد وزير الخارجية نسخة من البيانات الصادرة عن وزارة خارجية اليمن بشأن الأحداث التى شهدتها عدن مؤخرا ، مؤكداً أن حكمة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، اقتضت التوجيه والحرص على عدم الانسياق إلى صراع دامٍ يسفك المزيد من دماء أبناء شعبنا اليمني الذي يواجه انقلاب الميليشيات الحوثية.

وجدد مارم شكر وتقدير اليمن حكومة وشعباً للمواقف الأخوية الصادقة لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودعمها المستمر للشرعية الدستورية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

من جانبه أكد السفير البدري على موقف مصر الثابت تجاه القضية اليمنية ودعمها لجهود الشرعية الدستورية في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن .