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محافظ القاهرة: تسكين 485 من أهالى الشرابية و510 أسرة بروضة السيدة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:57 م
محافظ القاهرة: تسكين 485 من أهالى الشرابية و510 أسرة بروضة السيدة روضة السيدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من تسكين 485 أسرة من سكان حكر السكاكينى بالشرابية حتى الان بمساكن المحروسة (1) المفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة اللازمة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية وقد تم الانتهاء من ازالة 110 عقار من منطقة الحكر القديم حتى الآن .
 
وأشار المحافظ إلى ان أجهزة المحافظة انتهت حتى الآن من إعادة تسكين 510 أسرة بمنطقة روضة السيدة والذين تم نقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر كإستضافة حتى الانتهاء من إزالة منطقة تل العقارب وإعادة إنشاء المشروع .
 
جاء ذلك عقب اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة أعمال إخلاء المناطق العشوائية وإعادة تسكين مواطنيها بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة بحضور مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء الأحياء المعنيين ، وعدد من قيادات المحافظة .
 

روضة السيدة

حكر السكاكيني

الشرابية

مصر القديمة

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