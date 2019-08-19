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مجلس النواب الليبى يثمن دور مصر فى دعم الشرعية المنتخبة من الشعب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:42 م
مجلس النواب الليبى يثمن دور مصر فى دعم الشرعية المنتخبة من الشعب المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق
كتب : أحمد جمعة

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صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية اليوم الاثنين بمقره فى مدينة طبرق برئاسة  رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأشار بليحق ،  إلى أن البرلمان ناقش فى جلسة اليوم عدد من القضايا أهمها البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية حول ليبيا ودعم مجلس النواب وشرعيته، وكذلك الأحداث الأخيرة التى تمر بها مدينة مرزق، بالإضافة إلى الاستماع لنتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الملفات.

وثمن مجلس النواب الليبى البيان الأخير للخارجية المصرية ودور جمهورية مصر العربية شعباً ورئيساً وحكومةً لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتكليف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم.

وأصدر مجلس النواب الليبى بيان رسم تنديداً بما يجري في مدينة مرزق وتشكيل لجنة أزمة لدعم أهالى مدينة مرزق، وحث البرلمان الليبى الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو مجلس النواب الليبى سهام سرقيوة والوصول للجناة ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل إلى ما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن.

وتكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

ودعا المجلس لتشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب ، والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس، حث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين وبذلك علقت جلسة اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء.


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