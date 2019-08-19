ماكرون خلال لقائه ببوتين: أؤمن بامتداد القارة الأوروبية من "لشبونة " إلى "فلاديفوستوك"

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤمن بامتداد أوروبا من مدينة "لشبونة" البرتغالية وحتى مدينة "فلاديفوستوك" الروسية، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على الثقة والأمن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا إلى المقر الصيفي لماكرون في "حصن بريغانسون".

وأضاف ماكرون - خلال اللقاء الثنائي الذي نقلته قناة "فرانس 24" - "إننا نريد أن نحارب التهديدات الجديدة التي نعيها ونتشارك فيها: مثل مشكلة الأسحلة والسيبرانية النووية. نحتاج إلى بناء أجندة مشتركة والاتفاق حول الطرق لخفض تصعيد التوتر"، مشيرا إلى أن روسيا هي تنتمي إلى أوروبا ولها دور رئيسي يجب أن تلعبه في القارة الأوروبية ذات المبادئ.

وتابع قائلا "لهذا السبب سعت فرنسا بشكل جاد لإيجاد حل مع مجلس أوروبا للسماح لروسيا باستعادة مكانها فيه".