سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو فى بيتك مريض زهايمر.. خطوات بسيطة لتأمينه فى المنزل وحمايته

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:30 م
لو فى بيتك مريض زهايمر.. خطوات بسيطة لتأمينه فى المنزل وحمايته مرض الزهايمر
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مرض الزهايمر من الأمراض الخطيرة التى قد تصيب الإنسان لأنها تمحو ذاكرته وتجعله غير قادر على التعامل مع من حوله، وقد يؤذى نفسه ويجب اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على السلامة بالبيت لرعاية مريض الزهايمر، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

نصائح السلامة لحماية مريض الزهايمر

في الحمام
 

ـ ركّب كرسيًا للاستحمام ومقابض للإمساك، ضع مقابض للإمساك بالقرب من المرحاض، وبالقرب من حوض الاستحمام وداخله، يمكن أن يكون رأس الدش المحمول في اليد مفيدًا أيضًا.

ـ عالج الأسطح الزلقة، ضع أشرطة مانعة للانزلاق أو سجادة صغيرة في منطقة وحوض الاستحمام، وإذا لم تكن أرضية الحمام مغطاة بفرش، فضع أشرطة مانعة للانزلاق على الأرضية بالقرب من منطقة حوض الاستحمام والمرحاض وحوض غسيل الوجه أيضًا.

ـ استخدم غطاء للصنبور في حوض الاستحمام، يمكن أن يفيد غطاء الصنبور المصنوع من المطاط الرغوي في الوقاية من الإصابات الخطيرة إذا تعرض مريض الزهايمر السقوط في حوض الاستحمام.

ـ يجب  بتأمين الأجهزة الكهربائية أو المنتجات محتملة الخطورة، من خلال تركيب وحدات قفل لمنع وصول الأطفال للخزانات والأدراج للحد من الوصول إلى العناصر محتملة الخطورة.

ـ خفض درجة حرارة المياه، اضبط منظم حرارة سخان المياه .

ـ أزِل أقفال الأبواب احرص على إزالة الأقفال من أبواب الحمامات لوقاية مريض الزهايمر من  قفل الباب على نفسه عن طريق الخطأ.

في المطبخ

ـ يجب تركيب مقابض أمان للموقد لمنع مريض الزهايمر من تشغيل الفرن أو إيقافه.

ـ إزاله الفاكهة أو الخضراوات الصناعية أو قطع المغناطيس المشابهة للفاكهة فهذه الأشياء قد تبدو وكأنها صالحة للأكل.

ـ بتأمين العناصر القابلة للكسر أو محتلمة الخطورة،من خلال تركيب  وحدات قفل لمنع وصول الأطفال للخزانات والأدراج للحد من الوصول إلى عناصر مثل منتجات التنظيف وثقاب الكبريت والسكاكين والمقصات وحتى الأكياس البلاستيكية.

 


الزهايمر

مرض الزهايمر

العنايه بمريض الزهايمر

السلامه فى المنزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

السجن 15 سنة لـ5 بتهمة مقاومة السلطات واستعمال القوة مع ضباط شرطة بسوهاج

السجن 15 سنة لـ5 بتهمة مقاومة السلطات واستعمال القوة مع ضباط شرطة بسوهاج

بشهادة دولية.. مصر ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم.. وكيل خطة البرلمان: معدلات النمو الاقتصادى فى مصر ضعف المعدلات العالمية.. وخبراء: الإصلاح الاقتصادى وضعنا بمصاف الدول العظمى.. ومناخ الاستثمار يتحسن

بشهادة دولية.. مصر ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم.. وكيل خطة البرلمان: معدلات النمو الاقتصادى فى مصر ضعف المعدلات العالمية.. وخبراء: الإصلاح الاقتصادى وضعنا بمصاف الدول العظمى.. ومناخ الاستثمار يتحسن

الاستئناف تتسلم ملف قضية التخابر مع "داعش" لتحديد جلسة محاكمة المتهمين

الاستئناف تتسلم ملف قضية التخابر مع "داعش" لتحديد جلسة محاكمة المتهمين

فيفا يعلن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش".. فيديو

فيفا يعلن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش".. فيديو

رحل "لاسارتى" وترك لنا الـ"مارتن" بتاعه.."محمد يوسف"

رحل "لاسارتى" وترك لنا الـ"مارتن" بتاعه.."محمد يوسف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة