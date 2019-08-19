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لماذا تعتبر عملية تحويل المسار المصغر للمعدة هى الأقوى؟.. الدكتور أحمد السبكي يجيب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:00 م
لماذا تعتبر عملية تحويل المسار المصغر للمعدة هى الأقوى؟.. الدكتور أحمد السبكي يجيب كيف تستخدم الموسيقى فى الكشف عن تشوهات الجنين
تقرير خاص

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تعتبر عملية تحويل المسار المصغر للمعدة هي الأقوى بين جراحات السمنة لأسباب متعددة لعل أهمها قدرتها على القضاء على مرض السكر تماما، وأنها ليس لها أي مضاعفات بعد إجرائها.

هذا ما أكده الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، والذي أوضح في حديثه لـ "اليوم السابع" مميزات عملية التحويل المصغر.

 

* مميزات عملية التحويل المصغر للمعدة:

 

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي إن عملية التحويل المصغر للمعدة هي الوحيدة التي تقضي على مرض السكر لقدرتها على تنشيط البنكرياس، وتستطيع من خلالها انقاص 20 كيلو من وزن المريض أو انقاص 200 كيلو وهذا يتوقف على خبرة الجراح الذي يجري العملية، وطريقة اجراء العملية حسب حالة كل مريض، مشيراً إنه في التحويل المصغر هناك من يعطي المريض فيتامينات مدى الحياة ولكن في مركز الدكتور أحمد السبكي المريض يأخذ فيتامينات لمدة 6 شهور فقط.

مميزات-لعملية-التحويل-المصغر-للمعدة
4 مميزات لعملية التحويل المصغر للمعدة

وأوضح الدكتور أحمد السبكي إن هناك من يجري عملية التحويل المصغر للمعدة ويعاني بعدها من الارتجاع في المريء، ولكنه يقوم بعمل توصيلة مرورية أثناء اجراء العملية تمنع تماما ارتجاع المريء، مؤكداً على ضرورة اتباع  المعايير الطبية العالمية عند اجراء هذه العملية الدقيقة حتى نحصل على نتائج سليمة.

معلومات-عن-إجراء-عملية-التحويل-المصغر-للمعدة
5 معلومات عن إجراء عملية التحويل المصغر للمعدة

 

* معلومات عن اجراء عملية التحويل المصغر:

 

 

وأعلن إن مدة اجراء عملية تحويل المسار نصف ساعة ويمكث المريض في المستشفى يوم واحد وبعدها يخرج ويحتاج الي يوم واحد راحة، يتناول المريض بعده الطعام بشكل طبيعي ويحتاج شهر في التسلسل الغذائي، وبعدها يتناول ما يحلو له من طعام حتى الحلوى، لافتاً إنه لا يشعر المريض بألم بعد العملية لأن هناك العديد من البروتوكولات التي تقضي على اِلألم تماما بعد العملية، ومن هنا فعملية تحويل المسار المصغر يتم اجراؤها بمنتهى الامان وبدون مضاعفات وبمجرد دقائق نصل لحلم الرشاقة مدى الحياة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

 

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

 

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- مول الدون تاون الشيخ زايد الدور الاول وحدة ١٠٢

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

2للتواصل-احمد-السبكي
 للتواصل احمد السبكي

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


الدكتور أحمد السبكي – السمنة – السكر – التحويل المصغر للمعدة

ارتجاع المرىء

الالم

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