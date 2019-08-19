سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لا للتدخين.. دخان التبغ يؤدى إلى إصابه الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:00 م
لا للتدخين.. دخان التبغ يؤدى إلى إصابه الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ التدخين
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتسبب دخان التبغ غير المباشر في إصابة البالغين بأمراض قلبية وتنفسية خطيرة، بما في ذلك مرض القلب التاجي وسرطان الرئة، ويزيد من مخاطر إصابة الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ ، وعند تعرض الحوامل له يؤدى إلى حدوث مخاطر فادحة مثل نقص وزن المواليد، فنصف عدد الأطفال تقريباً يتنفّسون بانتظام هواءً ملوّثاً بدخان التبغ في الأماكن العامة،ويتسبب دخان التبغ غير المباشر في حدوث أكثر من 1.2 مليون وفاة مبكّرة سنوياً، حسبما أكدت احصائيات منظمة الصحة العالمية.

والتبغ من أكثر المؤثرات على الصحة بشكل ضخم ، ودخان التبغ غير المباشر هو الدخان الذي يملأ المطاعم أو المكاتب أو غيرها من الأماكن المغلقة يحصد حياه الملايين بعد تدمير صحتهم، حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية، منها 250 مادة على الأقل معروف عنها أنها ضارة و69 أخرى معروف عنها أنها تسبب السرطان، ولا يوجد أي مستوى مأمون من التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، حسبما ذكر موقع" healthline"

قال فريق من العلماء إن أنابيب الشيشة قد تكون أكثر خطورة من أشكال التدخين الأخرى، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن سحبًا واحدًا من أنابيب الشيشة يحتوي على كمية مكافئة من المواد الخطرة كعلبة سجائر كاملة.

ويحصل مدخنو الشيشة ذات الرائحة الحلوة أيضًا على جرعة أعلى من المواد الكيميائية لأن جلسات التدخين في الكافيهات والصالات يمكن أن تستمر لساعات.

واكتشف الباحثون أن الماء ينتج فعلاً جزيئات متناهية الصغر قادرة على الوصول إلى أعمق أجزاء فى الرئتين.

 

 

 


التدخين

اضرار التدخين

التبغ

اضرار التبغ

الموت المفاجيء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حاول تبطلها.. الشيشة أكثر خطورة من أشكال التدخين الأخرى

الخميس، 15 أغسطس 2019 07:30 م

دراسة: العيش بالقرب من الطرق الزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر يوميا

الخميس، 15 أغسطس 2019 10:09 ص

السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتحتل المرتبة الثانية بعد التدخين

الأحد، 11 أغسطس 2019 04:06 م

6 عوامل قد تزيد من خطر إصابتك بسرطان الرئة.. أبرزها التدخين

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 09:00 ص

احذر من تصلب الشرايين والجلطة القلبية.. التدخين وارتفاع ضغط الدم يؤديان إليها

السبت، 03 أغسطس 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة