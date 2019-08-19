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لأول مرة في مصر.. انطلاق كافيه بطاقم عاملين مصابين بمتلازمة داون

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:07 م
لأول مرة في مصر.. انطلاق كافيه بطاقم عاملين مصابين بمتلازمة داون طاقم عاملين مصابين بمتلازمة داون
تقرير: حازم عبد الصمد – أسماء علي بدر

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انطلق لأول مرة في مصر كافيه بضم طاقم عاملين من الموظفين المصابين بمتلازمة داون، فى حكاية مختلفة لمدينة الإسكندرية، تؤكد أن أبطال متلازمة داون يمكنهم بالإرادة تغيير الكثير من الأشياء.

أمنية إيمان البحر، هي صاحبة فكرة المشروع، تحكي لنا عن بداية الفكرة التي جاءت بالصدفة البحتة حينما كانت في أحد الهايبر ماركت ووجدت كيف يتعامل المصابين الداون سنادروما مع المحيطين بهم، وفكرت في ان يكون جزء من مشروعها يقوم على المصابين بمتلازمة داون.

 للتفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا.

 


كافيه متلازمة داون

داون ساندروم

كافيه داون

متلازمة داون

المصابين بالداون

مهارات الداون ساندروم

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