لأول مرة في مصر.. انطلاق كافيه بطاقم عاملين مصابين بمتلازمة داون

تقرير: حازم عبد الصمد – أسماء علي بدر

انطلق لأول مرة في مصر كافيه بضم طاقم عاملين من الموظفين المصابين بمتلازمة داون، فى حكاية مختلفة لمدينة الإسكندرية، تؤكد أن أبطال متلازمة داون يمكنهم بالإرادة تغيير الكثير من الأشياء.

أمنية إيمان البحر، هي صاحبة فكرة المشروع، تحكي لنا عن بداية الفكرة التي جاءت بالصدفة البحتة حينما كانت في أحد الهايبر ماركت ووجدت كيف يتعامل المصابين الداون سنادروما مع المحيطين بهم، وفكرت في ان يكون جزء من مشروعها يقوم على المصابين بمتلازمة داون.

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