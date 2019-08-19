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كندا تنتقد قرار بريطانيا إسقاط الجنسية عن مقاتل إسلامى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:49 ص
كندا تنتقد قرار بريطانيا إسقاط الجنسية عن مقاتل إسلامى داعش - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت كندا يوم الأحد، إن قرار بريطانيا إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، المعروف إعلاميا باسم "الجهادى جاك"، هو محاولة لتحويل المسئولية عما سيحدث معه على كندا، التى يحمل أيضا جنسيتها.

وأكد مكتب وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال تقريرا إعلاميا بريطانيا نشر يوم السبت أفاد بأن جواز سفر ليتس البريطانى مزق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ليتس سافر من بريطانيا إلى سوريا ليقاتل فى صفوف تنظيم داعش فى عام 2014 وأنه احتجز فى سجن كردى لعامين. وقال ليتس فى مقابلة مع تلفزيون (أي.تي.في) فى فبراير إنه يريد العودة إلى بريطانيا لأنه يعتبرها وطنه.

وجاء فى البيان الكندى "الإرهاب لا يعرف حدودا، ومن ثم فإن الدول فى حاجة لأن تعمل معا من أجل الحفاظ على سلامتها.

"تشعر كندا بالإحباط لإقدام المملكة المتحدة على هذا الإجراء من جانب واحد للتنصل من مسؤولياتها".

ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الخارجية البريطانية للتعليق.

وأضاف البيان الكندى "رغم أننا نشعر بخيبة الأمل من قرارهم، فإننا لن نطبق دبلوماسية العين بالعين. وستستمر كندا والمملكة المتحدة فى العمل معا عن كثب فى عدد من القضايا بينها الوضع فى هونج كونج".

وقالت كندا أيضا إنها "على علم بأن بعض المواطنين الكنديين محتجزون حاليا في سوريا". وأضافت أنه "لا يوجد التزام قانوني لتسهيل عودتهم...كندا لن تعرض مسؤوليها في القنصليات لمخاطرة غير ضرورية في هذا الجزء الخطر من العالم".

 


كندا

بريطانيا

اسقاط الجنسية

سوريا

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