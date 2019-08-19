كندا تسمح للفنزويليين بالبقاء فى البلاد حتى إذا انتهت صلاحية جوازات سفرهم

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توصلت الحكومة الكندية اليوم الإثنين إلى اتفاق يقضي بالسماح للفنزويليين المقيمين في كندا بالبقاء في البلاد حتى إذا انتهت صلاحية جوازات سفرهم، حيث ستعترف الحكومة بجوازات السفر الفنزويلية لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد انتهاء صلاحيتها.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنه نظرا لتدفق الملايين من الفنزويليين إلى خارج البلاد، فإن أسئلة تحديد الهوية والتحقق من الوثائق تواجه المهاجرون والحكومات المضيفة على حد سواء ، كما أن القنصليات الفنزويلية تركت العديد من المواطنين في حالة من الجمود.

وفي كندا، وجد بعض الفنزويليين الذين جاءوا إلى البلاد بتأشيرات دراسة قانونية أنفسهم غير قادرين على مواصلة دراساتهم أو تخرجهم لأنهم لم يتمكنوا من تحديث المستندات المطلوبة منهم ومن ضمنها جوازات السفر ، بينما عانى آخرون ممن لديهم إقامة دائمة من تعطل إجراءات حصولهم على الجنسية بسبب توقف وثائقهم الفنزويلية.

وقالت وزارة الهجرة الكندية إن القرار يعترف بشكل أساسي بالقرار الذي أقرته في 7 يونيو الماضي الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة، والذي يمدد صلاحية مستندات السفر والجوازات منتهية الصلاحية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة حيث يرفض المجتمع الغربي الإعتراف بنيكولاس مادورو كرئيس للبلاد، بينما يعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو، كرئيس مؤقت.