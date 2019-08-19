قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب بعد فوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم

وقال المستشار سامح سيد المتحدث باسم الهيئة فى بيان له اليوم، إن ما قدمه منتخب اليد للناشئين من أداء مشرف وبطولي يستحق معه كل تقدير واحترام.
وأوضح أن الهيئة تتمنى لجميع المنتخبات الوطنية فى الألعاب الرياضية المختلفة الفوز والنجاح دائما.
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وقال المستشار سامح سيد المتحدث باسم الهيئة فى بيان له اليوم، إن ما قدمه منتخب اليد للناشئين من أداء مشرف وبطولي يستحق معه كل تقدير واحترام.
وأوضح أن الهيئة تتمنى لجميع المنتخبات الوطنية فى الألعاب الرياضية المختلفة الفوز والنجاح دائما.
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