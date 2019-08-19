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قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب بعد فوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:26 م
قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب بعد فوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين
كتب إبراهيم قاسم

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تقدم المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارى أعضاء الهيئة، بخالص التهنئة للشعب المصرى، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوز المنتخب المصرى لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم، وتتوجيه باللقب لأول مرة فى التاريخ.

وقال المستشار سامح سيد المتحدث باسم الهيئة فى بيان له اليوم، إن ما قدمه منتخب اليد للناشئين من أداء مشرف وبطولي يستحق معه كل تقدير واحترام.

وأوضح أن الهيئة تتمنى لجميع المنتخبات الوطنية فى الألعاب الرياضية المختلفة الفوز والنجاح دائما.

 

 


قضايا الدولة

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الرئيس السيسى

فوز منتخب كرة اليد للناشئين

بطولة كأس العالم

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