قبل بدء الدراسة ..تعرفى على أسباب انتشار العدوى بنزلات البرد بين الأطفال

كتبت هند عادل

موسم المدارس قرب على الإنطلاق، وتظهر علي الأطفال مع بداية الدراسة العديد من المشاكل الصحية خصوصا في السن المبكرة،حيث يكون الجهاز المناعى للطفل فى موضع اختبار من جانب الأمراض التى تنتشر بكثافة بين الأطفال فى موسم المدرسة .

ووفقا لموقع "مايو كلينك" هناك عده أسباب عن سبب انتشار الأمراض المعدية فى موسم المدارس، حيث أن الفيروسات تكون سببا للكثيرمن أمراض الأطفال كل ما يتطلبه الأمرهو أن ينقل الطفل المصاب الفيروس إلى المدرسة ليبدأ في الانتشار، فمثلا طفل مصاب بالبرد يعطس داخل الفصل يستنشق الأطفال الجالسون بالقرب منه الرذاذ الملوث ومن ثم ينتشر المرض.

غسل اليدين المتكرر من أبسط الطرق وأكثرها فاعلية لمنع الجراثيم من الانتشار، ويجب أن تؤكد الأم على الطفل غسل يديه بالماء والصابون خلال تواجده بالمدرسة خاصة قبل تناوله الطعام، بعد استخدام المرحاض، بعد تمخيط أنفه، أوالسعال، أوالعطس

بالإضافة إلى غسل اليدين المتكرر يجب تشجيع الطفل على استخدام مطهر الأيدي لاستخدامه عندما لا يكون غسل اليدين ممكنا بالنسبة له.

يجب أن يغطى فمه أو أنفه أثناء السعال أو العطس بالمنديل ثم التخلص منه فورا .

ممنوع حك عينيه وانفه بيديه لمنع انتشار الجراثيم. محاولة تقليل وجود الطفل المصاب بنزلة برد داخل الفصل والعمل علي راحته في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة .