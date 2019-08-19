قاتل تاجر جمال الهرم: استدرجته للتخلص من مطالبته بسداد الدين وسددت له عدة طعنات

كتب بهجت أبوضيف

اعترف جزار متهم بقتل تاجر جمال بالهرم، أنه كان يتعامل مع المجنى عليه، فى شراء الجمال لذبحها بالمحل الخاص به، وأصبح مدانًا له بمبلغ 30 ألف جنيه خاصة بالمعاملة التجارية بينهما.

وأضاف المتهم، أن المجنى عليه طالبه عدة مرات بسداد الدين المستحق عليه، إلا أنه عجز عن سداده، لمروره بضائقة مالية، حتى قرر التخلص من الضحية بقتله، للإفلات من سداد النقود.

وقال المتهم إنه استدرج المجنى عليه، لحل الخلاف المالى بينهما، واتفق معه على لقائه بجوار الطريق الدائرى بالهرم، وجهز بسكين أخفاها بملابسه، وفور مقابلته الضحية، سدد له عدة طعنات، حتى تأكد من مفارقته الحياة، ثم فتش ملابسه، فعثر على مبلغ 400 جنيه، استولى عليه، وترك هاتفه المحمول خشية تتبعه، وسلسلة مفاتيح وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وذكر أنه أنفق النقود التى استولى عليها من المجنى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة تاجر جمال، ملقاة بقطعة أرض زراعية، بجوار الطريق الدائرى.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه، بها جروح وطعنات بأنحاء جسده، وعثر على مفاتيح وهاتفه المحمول.

كشفت تحريات رجال المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك محل جزارة، حيث استدرجه لقطعة أرض زراعية، بعد مطالبة الضحية له، بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، مستحقة عليه كديون.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لعجزه عن سداد الديون المستحقة عليه للضحية، وأنه استدرجه للتخلص منه، واستولى على مبلغ 400 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.