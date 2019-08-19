فيديو وصور.. افتتاح اكبر مسجد فى أوربا "فخر المسلمين" بالشيشان الجمعة المقبلة

رسالة الشيشان: إسماعيل رفعت

تفتتح جمهورية الشيشان، الجمعة المقبلة، أكبر مسجد فى أوربا "فخر المسلمين" بالشيشان مبنى على طراز البوابات الأربعة المتناظرة، والتى يقابل بعضها بعضا، صمم مشروع المسجد المهندس المعماري الأوزبكستاني عبد القهار تردايف حيث فاز مشروعه في نهاية المطاف بالمسابقة الدولية التي تم الإعلان عنها قبل البدء بأعمال البناء.

ويعتبر المسجد تحفة العمارة الإسلامية الحديثة، حيث أقيم حفل وضع الكبسولة وحجر الأساس في 2 ديسمبر عام 2012م.

وحضر هذه المناسبة الشيخ خوج أحمد قديروف الذي قال: "يتم في جمهورية الشيشان توفير جميع الظروف اللازمة لممارسة الشعائر الدينية والدراسة الشرعية، ويتم بناء المساجد والمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم، كما يتم إنشاء غرف للصلاة "مصليات" في جميع مؤسسات الدولة، وهذه نتيجة جهود قائدنا رمضان أحمد قديروف، وإن الشعب الشيشاني يقدر هذا جيدا".

يتألف المسجد من طابقين بالإضافة إلى القبو، ويأخذ المسجد شكلا مربعا ويصل طول الضلع فيه إلى 65 خمسة وستين مترا, ويبلغ طول أسس المسجد الخراسانية 100 مائة متر.

ويوجد في كل زاوية من زوايا المسجد الأربع مئذة مستقلة يبلغ ارتفاعها الإجمالي 63 ثلاثة وستين مترا.

وتتداخل القاعة الرئيسية في الطابق الأرضي مع القباب بشكل جميل جدا، كما تلاحظ في حرم المسجد ثمانية أقواس داعمة للقباب متقاطعة فيما بينها.

ويبلغ ارتفاع المسجد 11,45 أحد عشر فاصلة خمسا وأربعين مترا، في حين يبلغ ارتفاع القبة الرئيسية 41 واحدا وأربعين مترا، وقطرها 23 ثلاثة وعشرين مترا.

بني المسجد في مدينة شالي في جمهورية الشيشان وتم البدء بأعمال البناء في 2 الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام 2012م ألفين واثني عشر، استخدم في عملية بناء المسجد أكثر من 6500 ستة آلاف وخمسمائة طن من رخام التاسوس الأبيض المستخرج من اليونان.

وقام بأعمال الزخرفة الداخلية للمسجد فنانون أوزبكستانيون في الورشة الفنية: "ILKHOM PAIRSI"

وعلقت في المسجد 403 أربعمائة وثلاث ثريات بلغ وزنها 18,35 ثمانية عشر فاصلة خمسا وثلاثين طنا، وقد تم تصنيع الثريات خصيصا للمسجد وذلك من قبل الشركة التركية: "USTUN AVIZE"

بتصميم خاص يسمى "الدعاء"، وقد بلغ وزن الثريا الكبيرة للقبة الرئيسة في المسجد 2,5 اثنين ونصف طن، فيما بلغ ارتفاعها 7,8 سبة فاصلة ثمانية مترا.

أما سجاد المسجد فقد بلغت مساحته 8000 ثمانية آلاف متر مربع، ووزنه 36 ستة وثلاثين طنا.

وصنع السجاد من الصوف النيوزيلندي من قبل الشركة التركية " OSMANLI KASMIR HALI"

وقد تم تزيين السجادة الزرقاء الفيروزية بالزخرفة الشيشانية الوطنية وبرسم الزنبق.

ويبلغ ارتفاع القبة الرئيسية 41 واحدا وأربعين مترا، فيما يبلغ ارتفاع مآذن المسجد 63 ستة وثلاثين مترا.

تبلغ المساحة الشاغرة للمسجد 9,700 تسعة آلاف وسبع مائة متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20,000 عشرين ألف مصل، وفي الخارج 100,000 مائة ألف مصل.

وبني بجانب المسجد أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الطهارة والوضوء، و تحيط بالمسجد مناطق خضراء تبلغ مساحتها 15,000 خمسة عشر ألف متر مربع.