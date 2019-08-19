الرئيسية حوادث فيديو..لصوص ينتحلون صفة عمال اتصالات لسرقة الكابلات من الشوارع الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:47 م كابلات كهربائية - أرشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نجحت أجهزة الأمن في ضبط 12 شخص بالقاهرة أثناء إنتحالهم صفة عمال بإحدى شركات الإتصالات والحفر بالطرق لسرقة كابلات خاصة بالشركة . جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة، من خلال تكثيف المرورات النهارية والليلية بالشوارع والميادين لضبط كل ما يخل بالأمن العام. حملات امنية انتحال صفة سرقة سرقة كابلات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حبس 12 متهما بتهمة سرقة كابلات الاتصالات فى مدينة نصر الإثنين، 12 أغسطس 2019 11:47 ص "كابلات وأسلاك عارية".. قارئ يشكو تدهور حال أعمدة الإنارة بالمهندسين (صور) الإثنين، 12 أغسطس 2019 12:00 ص حجز عصابة سرقة كابلات الاتصالات فى مدينة نصر للتحريات الأحد، 11 أغسطس 2019 12:26 م سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة كابلات الاتصالات بالقاهرة الأحد، 11 أغسطس 2019 11:38 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا" المزيد من Trending Plus
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