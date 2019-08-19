فيديو..لصوص ينتحلون صفة عمال اتصالات لسرقة الكابلات من الشوارع

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 12 شخص بالقاهرة أثناء إنتحالهم صفة عمال بإحدى شركات الإتصالات والحفر بالطرق لسرقة كابلات خاصة بالشركة .

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة، من خلال تكثيف المرورات النهارية والليلية بالشوارع والميادين لضبط كل ما يخل بالأمن العام.