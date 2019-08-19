فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

كتب عامر مصطفى

كشف المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، طريقة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وقال فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك 72 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث يتيح التحويل العمل بالنظامين على حسب رغبة السائق».

وأوضح فرحات ، أن الدولة تتجه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي، لتوافر كميات طبيعية من الغاز خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر، فضلا عن دوره في ترشيد استهلاك الطاقة ، موضحا أن خطة تحويل سيارات الأجرة للعمل بنظام الغاز الطبيعي ستبدأ في سبتمبر المقبل، حتى ديسمبر 2022، متوقعا توفير نظام الغاز الطبيعي ما يقرب من ألفي جنيه لمالك السيارة الميكروباص شهريا، و1500 جنيه للتاكسي ، لافتا الى أن تكلفة تحويل السيارة الميكروباص والتاكسي، للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7500 جنيه .