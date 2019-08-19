فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهرياالإثنين، 19 أغسطس 2019 08:50 م
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عدد الردود 0
بواسطة:
د. عمر منصور العقاد
توكيلات السيارات مش راضيه
لو حولت عربيتك غاز التوكيل بيطلعها برا الضمان. لازم الحكومة يكون ليها وقفه ضد الحكاية دي.