فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية سارقى شقة مالك شركة مقاولات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف – أحمد الجعفرى

فحص رجال المباحث، بقسم شرطة الجيزة، كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بشقة صاحب شركة مقاولات تعرضت للسرقة، للتوصل لهوية المتهمين.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة، معاينة للشقة، ورفع البصمات عن منافذها، فى محاولة لتحديد هوية مرتكبى السرقة.

وتضمنت عملية البحث لرجال المباحث،فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، وجارٍ تكثيف التحريات، للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة ملك صاحب شركة مقاولات، تسلل إليها مجهولون، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى، وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكبى الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.