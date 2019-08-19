سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية سارقى شقة مالك شركة مقاولات بالجيزة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:00 ص
فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية سارقى شقة مالك شركة مقاولات بالجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف – أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فحص رجال المباحث، بقسم شرطة الجيزة، كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بشقة صاحب شركة مقاولات تعرضت للسرقة، للتوصل لهوية المتهمين.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة، معاينة للشقة، ورفع البصمات عن منافذها، فى محاولة لتحديد هوية مرتكبى السرقة.

وتضمنت عملية البحث لرجال المباحث،فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، وجارٍ تكثيف التحريات، للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة ملك صاحب شركة مقاولات، تسلل إليها مجهولون، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى، وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكبى الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


سرقة شقة

سرقة مشغولات ذهبية

امن الجيزة

تشكيل عصابى

سرقة بالجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فى لقاء خارج التوقعات بالبريميرليج

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فى لقاء خارج التوقعات بالبريميرليج

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 34 درجة

التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

خد بالك أدوية وأطعمة دونت ميكس وتسبب آثارا جانبية خطيرة.. تعرف عليها

خد بالك أدوية وأطعمة دونت ميكس وتسبب آثارا جانبية خطيرة.. تعرف عليها

إذا كنت صاحب مشروع شبابى متعثر.. تعرف على كيفية رد مستحقات الخزانة العامة

إذا كنت صاحب مشروع شبابى متعثر.. تعرف على كيفية رد مستحقات الخزانة العامة

"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

هل يمكن استجواب المتهم أو الشهود دون حضور محامى؟.. قانون الإجراءات يجيب

هل يمكن استجواب المتهم أو الشهود دون حضور محامى؟.. قانون الإجراءات يجيب

صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

خليك فى السليم.. 10 شروط لضمان استمرار ترخيص سيارة كـ"مطعم متنقل"

خليك فى السليم.. 10 شروط لضمان استمرار ترخيص سيارة كـ"مطعم متنقل"

10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها

10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها

الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين

الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين

غدا.. موقع التنسيق الإلكترونى يغلق باب التحويلات أمام الطلاب

غدا.. موقع التنسيق الإلكترونى يغلق باب التحويلات أمام الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة