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عيشها من غير صداع... 7 طرق لتخفيف آلام الرأس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:30 م
عيشها من غير صداع... 7 طرق لتخفيف آلام الرأس الصداع-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الصداع واحد من المشاكل المزعجة التى نتعرض لها باستمرار، قد يكون ذلك نتيجة بذل مجهود كبير أو الاصابة ببعض الأمراض فى الجهاز العصبى وقلة النوم، وبعيدا عن العلاجات يقدم اليوم السابع طرق طبيعية لتخفيف الصداع وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

      

الصداع

الصداع

                    

1: ينصح بالإكثار من شرب المياه، حيث أنها تساعد على علاج الجفاف الذى قد يتسبب فى الصداع المزمن.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز الدورة الدموية، وتحد من خطر الاصابة بالصداع المزمن.

3:النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم، حيث يساعد النوم على الهدوء والاسترخاء وعلاج من الصداع.

4:ينصح بتدليك بعض الأماكن مثل الرقبة والجبهة وفروة الرأس، فهى تحد من الشعور بالصداع والألم.

5:تجنب التدخين، فهو من العادات السيئة التى تؤثرعلى صحة الجسم وتسبب الصداع المزمن.

6:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه.

7: شرب بعض السوائل الطبيعية التى تساعد على علاج الصداع ومنها" الزنجبيل، النعناع،البابونج"،

 


الصداع

علاج الصداع

ألم الرأس

الم

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