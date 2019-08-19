سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:19 م
عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته عمر البشير فى جلسة محاكمته
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الرئيس السودانى السابق عمر البشير، فى جلسة محاكمته التى انتهت منذ قليل عن طبيعة الأموال التى عثر عليها بحوزته، مؤكداً أن جميعها "هدايا صرفت فى أعمال خيرية"، ولا يوجد سجل لتدوين أوجه صرفها.
 
وقال البشير فى الجلسة التى عقدت بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة السودانية الخرطوم ونشرت تفاصيلها بعض وسائل الإعلام المحلية: "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف".
 
وأضاف عمر البشير: "المبالغ التي وجدت بحوزتى لا علاقة لها بالدولة بعضها منح لى من دول أخرى وتقدر بـ25 مليون دولار".
 
وتابع البشير فى جلسة محاكمته: "ممتلكاتى عبارة عّن منزل بحى كافوري ومزرعة، وشقة، أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها"
يذكر أن البشير وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية وتصدى 96 من القانونين للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر
 
عمر البشير فى جلسه محاكمته (1)
 

عمر البشير فى جلسه محاكمته (2)
 

عمر البشير فى جلسه محاكمته (3)
 

عمر البشير فى جلسه محاكمته (4)
 

 


عمر البشير

محاكمة عمر البشير

محاكمة البشير

البشير امام المحاكمة

السودان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

97 محاميا يدافعون عن عمر البشير بأولى جلسات محاكمته فى الخرطوم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:34 م

تأجيل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير إلى السبت المقبل

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:32 م

انتهاء الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السوادنى السابق عمر البشير

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:25 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. باكستان تتحدى الهند بإجراء استفتاء عام بإقليم كشمير.. الأرجنتينون يسحبون أموالهم من البنوك تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط.. وعمر البشير يحضر محاكمته للمرة الأولى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:01 م

عمر البشير يحضر محاكمته للمرة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

سوبر كورة.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين أساطير البريميرليج بمعدلات التهديف

سوبر كورة.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين أساطير البريميرليج بمعدلات التهديف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة