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علشان لازم تغيرها كل يوم.. إنتاج ملابس داخلية مغلفة بالفضة مضادة للبكتيريا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:30 ص
علشان لازم تغيرها كل يوم.. إنتاج ملابس داخلية مغلفة بالفضة مضادة للبكتيريا احرص على تغيير الملابس الداخلية يوميا
كتبت أمل علام

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كشفت مجلة Newsweek عن أن بعض العلامات التجارية أطلقت ملابس داخلية مغلفة بالفضة، مستفيدة من الصفات المعدنية المضادة للبكتيريا، ولكن في حين يتم وصف هذه الملابس الداخلية ذات التقنية العالية بأنها ليست ضرورية لغسلها لأسابيع، إلا أن كونها مضادة للجراثيم لا يمنعها من انتشار الرائحة فيها، يقول الخبراء إنه إذا كنت تغسلين ملابسك مرة واحدة في الأسبوع، فيجب أن يكون لديك ما يكفي من الملابس الداخلية لكي تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقالت المجلة: يعترف نصف الأمريكيين تقريبًا بارتداء ملابسهم في غضون يومين أو أكثر على التوالي.

وكشف استطلاع جديد على الإنترنت عن بعض الحقائق غير السارة حول عادات الملابس الداخلية الأمريكية، وفقًا لاستطلاع أجرته إحدى ماركات الملابس الداخلية، حيث يعترف نصف الأمريكيين تقريبًا بأنهم يرتدون نفس الملابس الداخلية لمدة يومين أو أكثر على التوالي.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 2000 رجل وامرأة، عن أن 45% من الناس تجاهلوا تحذير والدتهم بشأن وجود ملابس داخلية جديدة دائمًا، ما هو أكثر من ذلك أن البعض قد يرتدى الملابس لمدة أسبوع أو أكثر.

ربما لا يثير الدهشة، أن الرجال هم الذين يلبسون الملابس الداخلية غير النظيفة، حيث إن الرجال أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة من النساء للحفاظ على نفس الملابس لمدة أسبوع.

وأشارت المجلة إلى أنه يجب عليك استبدال الملابس الداخلية كل 6 أشهر، لكن الدراسة الجديدة  كشفت عن أن 46% من الأمريكيين يملكون نفس الملابس الداخلية لمدة عام أو أكثر، و38% من كل من الرجال والنساء يعترفون بأنه ليس لديهم أدنى فكرة عن عمر ملابسهم الداخلية.

بعد فترة من الوقت، تبدأ مرونة حزام الخصر في التعرض للتلف، ولا تستطيع ارتداءها، وقد وجد الباحثون أنه حتى الملابس الداخلية المغسولة حديثًا يمكن أن تكون أرضًا خصبة للبكتيريا، "يجب أن يحذر النساء بشكل خاص، لأنهن أكثر عرضة من الرجال للتعرض لمشاكل صحية بسبب الملابس الداخلية غير النظيفة.


الملابس الداخلية

تغيير الملابس الداخلية

الملابس الداخلية قد تحتوى على البكتيريا

استبدال الملابس الداخلية

الملابس الداخلية الغير نظيفة

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