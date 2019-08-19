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طائرة صينية خاصة تكمل رحلتها التجريبية الـ50 على ارتفاع 3 آلاف متر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:00 ص
طائرة صينية خاصة تكمل رحلتها التجريبية الـ50 على ارتفاع 3 آلاف متر طائرة صينية ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)

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أكملت طائرة من طراز (جى إيه 20)، طورتها شركة صينية خاصة بشكل مستقل، رحلة تجريبية على ارتفاع بلغ 3000 متر، فى مدينة جينهوان بمقاطعة تشجيانج شرقى الصين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية أن الطائرة طورتها شركة "قوانيى" للطيران العام التى تتخذ من شنغهاى مقرا لها، وأن الرحلة التجريبية هى الـ50 لها، مشيرة إلى أن الشركة المطورة لديها طلبات شراء حاليا لـ 100 طائرة.

وتزدهر صناعة الطيران العام فى الصين، حيث بلغ عدد شركات الطيران الصينية 423 شركة حتى نهاية العام الماضى.

وبحلول عام 2020، ستمتلك الصين أكثر من 500 مطار، و5000 طائرة عامة، فيما سيتجاوز الحجم الاقتصادى لصناعة الطيران العام فى البلاد تريليون يوان (حوالى 142 مليار دولار).

 


طائره صينيه

طائره من طراز جى ايه 20

الطيران الصينى

شركات الطيران الصينى

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