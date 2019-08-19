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ضبط 4402 هارب من أحكام وتحصيل 126340 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:56 ص
ضبط 4402 هارب من أحكام وتحصيل 126340 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4402 متهما، منهم 1293 حكما جزئيا، و 125 حكم مستأنف، و 2893 حكم غرامات، 62 حكم مخالفات،و ضبط 9 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 126 ألفا 340 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 
 
 
 
 
 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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