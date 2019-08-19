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ضبط صاحب مصنع بحوزته 15 طن ملح ومخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بـ6 أكتوبر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:32 م
ضبط صاحب مصنع بحوزته 15 طن ملح ومخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بـ6 أكتوبر ملح فاسد - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع يحمل جنسية دولة عربية، لحيازته 15 طنا من الملح والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة،تفيد أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات بمدينة 6 أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم فى عملية تسوية المخللات ) وإعادة طرحها بالأسواق مسببًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

    

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشى الأغذية، وضبط مالك المصنع، وبحوزته 15 طنا من الملح والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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