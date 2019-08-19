صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

كتب فريق المحافظات

تشهد الفترة الحالية، إقبالا وتوافدا كبيرا من المصريين والسياح العرب والأجانب، على شواطئ مطروح، للاستمتاع بجمالها وبالطقس المعتدل والطبيعة الخلابة التي تتميز بها المحافظة ومنطقة الساحل الشمالي.

وتتميز وتتنوع شواطئ مطروح، التي تصنف على أنها من أجمل مناطق البحر المتوسط، لصفاء المياه ونعومة رمالها البيضاء، وتدرج ألوان مياه البحر من الأزرق الفاتح إلى الأزرق الغامق، وكثرة الخُلجان، مما يجعل الأمواج هادئة وعمق الشواطئ متدرج بشكل آمن للصغار والكبار.

وتنتشر شواطئ مدينة مرسى مطروح شرقها وغرباها مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ البسنت، وشاطئ الهنا، ويقع شاطئي العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة مواجه للمدينة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وتقع غرب المدينة الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، من بينها شواطئ الأُبيض العام وبلو بيتش والنخيل والأصيل وشاطئ أم الرخم وشواطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

وساهم إنشاء كورنيش جديد، يربط بين شاطئ كليوباترا وشاطئ الأُبَيض، بطول 8 كيلومتر، في فتح شواطئ جديدة، قبالة قرية القصر، غربي مرسى مطروح، وتيسير الوصول إليها، بعد أن كانت غير مستغلة لصعوبة الوصول إليها وعدم توافر الخدمات بها، وهي من أجمل شواطئ المنطقة، ويجري حاليا الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش الجديد، وأعمال المرافق والخدمات، لافتتاحه قريباً.