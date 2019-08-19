صور.. أمن القاهرة ينفذ 560 قرار إزالة ويضبط 2310 مخالفات انتظار خاطئ

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن،حملة أمنية مكبرة لتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهه ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهى بدون ترخيص.



ازالة منازل مخالفة

وشارك فى الحملة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة – الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة، وأسفرت فى مجال المرافق عن 560 إزالة إدارية – 67 محاضر إشغال طريق - 34 محاضر إدارية بدون ترخيص -9 محاضر تلوث بيئة – 19 محاضر بائع متجول – 2 محاضر عدم شهادة صحية -3 فاترينة استانلس لبيع المأكولات – 12 إزالة تندة - 10 إزالة أكشاك – 11 غلق إدارى – 8 توك توك – 3 عربات فول ).



اشغالات بالطرق

وفى مجال المرور تم ضبط 20 طمس اللوحات – 66 الانتظار فى الممنوع – 45 تعطيل حركة المرور- 19 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 123 مخالفة شروط التراخيص – 20 حظر سير النقل – 47 بدون قيادة – 45 بدون تسيير – 117 انبعاث دخان – 97 أمن ومتانة- 58 دراجات نارية – 2 حجز توك توك - 2 حجز مركبات - 2310 مخالفات الكلابش – 4037 نموذج 125-156 - 179 تصالح.

وفى ذات الإطار استكملت المديرية تأمين تنفيذ قرارات الإزالة رقم 1790 لسنة 2015 الخاصة بمنطقة مثلث ماسبيرو - بولاق بهدف تطوير المنطقة بالكامل.



حملات امنية



رصد مخالفات



رفع اشغالات



ضبط مخالفات مرورية



ضبط مخالفين



عقارات مخالفة