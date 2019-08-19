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شكرى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:01 م
شكرى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكى مايك بومبيو
كتب : أحمد جمعة

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في إطار التنسيق والتشاور الدوري القائم بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الاثنين ، للتباحُث حول مختلف أبعاد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة، بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وكذلك تم التأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال محاربة والقضاء على الإرهاب.

 

وأضاف حافظ بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.

 

كما تناول الاتصال الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.

 

وأختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

 

 


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