سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

شقيقتين يقيما دعوى لإلزام والدهم بدفع 500 ألف مصروفات جهاز زواجهما

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:36 م
شقيقتين يقيما دعوى لإلزام والدهم بدفع 500 ألف مصروفات جهاز زواجهما محكمه الاسره - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامتا شقيقتان دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبا فيها بإلزام والدهما بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجهما، ليؤكدوا يسر حالته المادية، وامتلاكه الكثير من الأصوال العقارية ومحال تجارية، التي تدخل له مئات الآلاف، وبالرغم من ذلك يمتنع عن الإنفاق عليهما.

 

وأضافت الشقيقتان فى دعواهما، أن والدتهما انفصلت عن والدهما منذ 7سنوات، وتحصلت خلال تلك الفترة علي عدة أحكام بإلزامه بدفع نفقة شهرية لهما قيمتها 5000 جنيه، وقد امتنع والدهما عن سداد تلك النفقات دون وجه حق، رغم أنه قادر على سداد المبلغ المطالب به، وأخذ يماطل .

 

وأشاروا في دعواهم، إلي أن والدهم، رفض طلبهم بالمساعدة في سداد جزء من مستلزمات الجهاز، وحاول فسخ خطبتهم، وذلك بادعاء اتهامات باطلة عليهم بالمنطقة السكنية التي يقيما فيها.

 

وأكدوا أن خلافات نشبت بينهما، بعد طلبهم الوساطة من أقاربهم، دفعت الأب إلي تحرير بلاغ ضدهما، اتهمهم فيه بمحاولة السطو على منزله، وسرقة أمواله، ليتم حفظ البلاغ بعد شهادة الشهود لصالحهما.

 

 

 


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

نفقات زوجيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة