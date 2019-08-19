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شرطة سلوفاكيا تقبض على 30 مهاجرا غير شرعي

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:00 ص
شرطة سلوفاكيا تقبض على 30 مهاجرا غير شرعي عناصر من شرطة سلوفاكيا
براتسلافا /أ ش أ/

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ألقت الشرطة السلوفاكية، اليوم الأحد، القبض على 30 مهاجرا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانونى انطلاقا من الأراضى المجرية.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن 18 شخصا من هؤلاء المهاجرين يحملون جنسية أفغانستان، حيث تمكنوا من الاختفاء أسفل عربات قطار للبضائع ، غير أن قوات الشرطة السلوفاكية تمكنت من ضبطهم والقبض عليهم.

وأشارت الشبكة الأمريكية أن الشرطة السلوفاكية ضبطت مجموعة أخرى مكونة من 12 مهاجرا غير شرعى تمكنوا من الفرار من القطار ومواصلة الرحلة سيرا على الاقدام غير أنها لم تكشف عن جنسياتهم.

يشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين نادرا ما يستخدمون سلوفاكيا كمعبر للوصول إلى دول أوروبا الغربية خاصة ألمانيا.

 


شرطة سلوفاكيا

أخبار سلوفاكيا

القبض على 30 مهاجرا غير شرعي

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