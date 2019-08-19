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شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:17 م
شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا حرارة الشمس
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية ، إن ظاهرة الاحتباس الحرارى تسببت فى "مذبحة جماعية" للأسماك فى ألاسكا، حيث شهدت البلد موجة حارة غير مسبوقة أدت إلى نفوق أعداد ضخمة من الأسماك منها  "السلمون الأحمر والأحدب".
 
وقال "ستيفانى كوين ديفيدسون" مدير لجنة الأسماك ومن العلماء الذين خرجوا فى رحلة استكشافية على طول نهر كويوكوك فى ألاسكا نهاية يوليو ، إن "عددا كبيرا من الأسماك وصل فى هذا المكان".
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وقال ديفيدسون إن "الوضع فى نهر كويوكوك صعب للغاية ، حيث يمكن رؤية الأسماك الميتة بشكل واضح على طول النهر".
 
وحطمت درجات الحرارة التى وصلت إليها المياه فى ألاسكا الأرقام القياسية، وكان العلماء يتتبعون درجات حرارة الأنهار بمنطقة كوك إنلت جنوب أنكوريدج منذ عام 2002، وخلال هذه الفترة لم يسجلوا درجات حرارة أعلى من 76 درجة فهرنهايت، إلا أنه فى 7 يوليو تم تسجيل درجة حرارة 81.7 فى الجانب الغربى من كوك إنلت.
 
ووفقًا لتيموثى ساندز ، أحد علماء الأحياء الذين ساعدوا فى التحقيق فى "ذبح" الأسماك فى ألاسكا ، فقد شرح سبب موت عدد كبير من هذه الحيوانات وبهذه الطريقة: "لم يتمكنوا من الذهاب إلى المنبع لأنهم فعلوا ذلك وقال "الكثير من الحرارة ولم يكن الماء يحتوى على كمية كافية من الأكسجين ، ولهذا ماتوا، فكلما زادت حرارة الماء ، قل الأوكسجين المذاب فى النهر".
 
ومع ارتفاع درجة الحرارة فى المكان ، سيستمر النهر فى عرض المزيد من هذه السيناريوهات المليئة بالموت فى مكان يغير نظامه ، ومن الواضح أنه ليس جيدًا.

الاسكا

الاحتباس الحرارى

ارتفاع الحرارة

الاسماك

اليوم السابع بلس

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