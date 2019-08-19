سقوط 12 عاطلا فى أسوان بحوزتهم أسلحة نارية و13 كيلو بانجو

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، فى ضبط 12 متهما فى مناطق متفرقة بمحافظة أسوان، وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية وذخائر وحوالى 13 كيلو من مخدر البانجو وكميات من مخدر الحشيش والأسلحة البيضاء، تم التحفظ على المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط كل من المدعو " م.أ " 45 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة نصر النوبة السابق ضبطه واتهامه فى 6 قضايا " وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام.

والمدعو " أ. د " 27 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان السابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 350 جراما.

والمدعو " ن.أ " 37 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان السابق اتهامه فى قضية وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5, 1 كيلو جرام

والمدعو " أ. ع " 24 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته سلاح أبيض " سنجة ".

والمدعو " ى.ح " 29 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة ادفو وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مللى وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراما، والمدعو " ش.ح " 43 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة ادفو وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مللى وطلقة من ذات العيار.

والمدعو " أ.ص " 30 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة ادفو وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام، والمدعو " ح. ح " 51 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام، والمدعو " ع.ع "42 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان السابق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 150 جراما.

والمدعو " م.م" 31 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته كمية من نبات البانجو تزن حوالى 5,1 كيلو جرام، والمدعو " ع.ع " 38 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان مسجل خطر. السابق ضبطه واتهامه فى 16 قضية متنوعة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام ومبلغ ( 115 ) جنيها، المدعو " س.ك " 37 سنة عاطل ومقيم الدرب الأحمر القاهرة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرامات حال تردده بدائرة مركز شرطة دراو.

تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.