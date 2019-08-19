سقوط عاطل متهم بسرقة شقة سكنية بالإسماعيلية وإشعال النار بها لإخفاء جريمته

كتب إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ 3 ألاف جنيه من داخل شقة سكنية، وإشعال النار بها، لإخفاء معالم جريمته.

كان قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغ بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وجود إصابات، واكتشاف مالكها سرقة مشغولات ذهبية، مبلغ مالى 3 ألاف جنيه من داخلها.

وتوصلت جهود فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل سبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة، وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.