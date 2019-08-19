سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل متهم بسرقة شقة سكنية بالإسماعيلية وإشعال النار بها لإخفاء جريمته

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:30 م
سقوط عاطل متهم بسرقة شقة سكنية بالإسماعيلية وإشعال النار بها لإخفاء جريمته سرقة شقة سكنية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ 3 ألاف جنيه من داخل شقة سكنية، وإشعال النار بها، لإخفاء معالم جريمته.

كان قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغ بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، وإخماده  بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وجود إصابات، واكتشاف  مالكها سرقة مشغولات ذهبية، مبلغ مالى 3 ألاف جنيه من داخلها.

وتوصلت جهود فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل سبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة، وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


سرقه شقه

سرقه مشغولات ذهبيه

جريمة سرقة

سرقة شقه بالاسماعيليه

سرقة شقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ × 5معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ × 5معلومات

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة