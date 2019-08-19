سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بألمانيا يلتقى عددا من طلبة الماجستير والدكتوراه المصريين ببرلين

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:17 م
سفير مصر بألمانيا يلتقى عددا من طلبة الماجستير والدكتوراه المصريين ببرلين سفير مصر بألمانيا مع المبتعثين
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين، لقاء مع عدد من الطلاب الدارسين للماجيستير والدكتوراه بجامعة برلين التقنية، والمبتعثين من فرع الجامعة بمصر، فى عدد من التخصصات الهامة تشمل مجالات التنمية العمرانية وهندسة الطاقة وهندسة المياه. 
 
وأكد السفير عبد العاطى، خلال اللقاء مع الطلاب أهمية تعظيم الاستفادة من دراساتهم الأكاديمية والعلمية المتخصصة للتحصيل والمثابرة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم والمساهمة فى عملية التحديث الجارية فى مصر، والمشروعات العملاقة فى مجال البنية التحتية والبناء والرقمنة والاتصالات، وتلك المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة ونقل خبراتهم العلمية.
 
وقد أمن على ذلك الطلاب، وأكدوا تطلعهم للعودة إلى أرض الوطن، بعد انتهاء منحهم الدراسية لنقل الخبرات، التى تعلموها إلى الوطن الأم. 
 
وأكد الدكتور عبد العاطى، خلال اللقاء على ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية فى السنوات الأخيرة من ازدهار فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية والسياحية، بما فى ذلك تعزيز الشركات الألمانية تواجدها فى مصر، خاصة شركات بوش وموسيدس وسيمنس، وإنشاء مصانع إنتاج ومراكز تدريب وتكنولوجيا تابعة لها لتخريج كفاءات فنية متخصصة، فضلا عن إنشاء  الجامعة الألمانية الجديدة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية، كما أجاب عن عدد من الأسئلة التى طرحها الطلاب.
 
 

سفير مصر بألمانيا

هشام عبد العاطى

التنمية فى المانيا

جامعة برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة