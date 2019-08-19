سفير مصر بألمانيا يلتقى عددا من طلبة الماجستير والدكتوراه المصريين ببرلين

كتب أحمد جمعة

عقد الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين، لقاء مع عدد من الطلاب الدارسين للماجيستير والدكتوراه بجامعة برلين التقنية، والمبتعثين من فرع الجامعة بمصر، فى عدد من التخصصات الهامة تشمل مجالات التنمية العمرانية وهندسة الطاقة وهندسة المياه.

وأكد السفير عبد العاطى، خلال اللقاء مع الطلاب أهمية تعظيم الاستفادة من دراساتهم الأكاديمية والعلمية المتخصصة للتحصيل والمثابرة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم والمساهمة فى عملية التحديث الجارية فى مصر، والمشروعات العملاقة فى مجال البنية التحتية والبناء والرقمنة والاتصالات، وتلك المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة ونقل خبراتهم العلمية.

وقد أمن على ذلك الطلاب، وأكدوا تطلعهم للعودة إلى أرض الوطن، بعد انتهاء منحهم الدراسية لنقل الخبرات، التى تعلموها إلى الوطن الأم.

وأكد الدكتور عبد العاطى، خلال اللقاء على ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية فى السنوات الأخيرة من ازدهار فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية والسياحية، بما فى ذلك تعزيز الشركات الألمانية تواجدها فى مصر، خاصة شركات بوش وموسيدس وسيمنس، وإنشاء مصانع إنتاج ومراكز تدريب وتكنولوجيا تابعة لها لتخريج كفاءات فنية متخصصة، فضلا عن إنشاء الجامعة الألمانية الجديدة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية، كما أجاب عن عدد من الأسئلة التى طرحها الطلاب.