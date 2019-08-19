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رويترز: أمريكا تختبر صاروخ كروز يُطلق من الأرض وينجح فى إصابة هدفه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:17 م
رويترز: أمريكا تختبر صاروخ كروز يُطلق من الأرض وينجح فى إصابة هدفه صاروخ
رويترز

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين، إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا يُطلق من الأرض وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، وذلك في أول تجربة من نوعها بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

 

وأضاف البنتاجون في بيان أن التجربة نُفذت يوم الأحد بجزيرة سان نيكولاس في كاليفورنيا.

 

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين.

 


امريكا

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