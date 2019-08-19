راجعين المدرسة.. إزاى تكتشفى إصابة طفلك بقمل الرأس وعلاجه؟

كتبت فاطمة خليل

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، فإن هناك عددًا من المشاكل التى تواجه الأمهات مع أبنائها ومنها قمل الرأس، حيث تنتشر هذه الحشرات على فروة الرأس ويسهل انتقالها بين الطلبة وبعضهم، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض قمل الرأس عند الاطفال وطرق علاجه، وفقًا لموقع Doctor.



قمل الرأس عند الاطفال

ما هو قمل الرأس؟

قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة بلا أجنحة تعيش على فروة الرأس وتتغذى من الدم، وبويضات حشرة القمل تنضج في غضون 10 أيام، وبعد ذلك فقط يستطيعون التكاثر، حيث تنمو ببطء أكثر ما يعتقد معظم الناس.

ولا ينتشر القمل إلا عن طريق الاتصال المباشر، لذا فإن النوم، والأنشطة بعد المدرسة واللعب مع الأصدقاء هي الأماكن الأكثر شيوعًا للأطفال لالتقاط قمل الرأس وانتقال العدوى.

ويعد موسم العودة إلى المدرسة وقتًا شائعًا للوالدين للقلق من قمل الرأس، لأن الاتصال المنتظم من الرأس إلى الرأس يسهل عدوى الأطفال من أصدقائهم.





كيف تكتشفين إصابة طفلك بقمل الرأس

على الرغم من أن أكثر الأعراض المعروفة لقمل الرأس هي الحكة، إلا أن حوالي 30% فقط من الناس يعانون من الحكة عندما يكون لديهم قمل، ولكن الطريقة الوحيدة لتحديد القمل هي إجراء فحوصات منتظمة باستخدام مشط متخصص.

وقمل الرأس يمكن أن يسبب شعورًا بعدم الراحة ويمنع النوم ويعيق التركيز.

علاج قمل الرأس

-تمشيط شعر أطفالك مرة واحدة في الأسبوع للتأكد باستمرار من عدم الإصابة بقمل الرأس، وإذا عثرت الأم على القمل، يمكن استشارة الصيدلي للحصول على المشورة العلاجية

-استخدام العلاج المناسب.

-اتبعى تعليمات العلاج بعناية مع طفلك، وتأكدى من إكمال كل خطوة وفقًا للتعليمات.

-استمرار العلاج حتى اختفاء قمل الرأس.

-كررى العلاج للمرة الثانية بعد سبعة أيام من اختفاء قمل الرأس.