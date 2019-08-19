سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا يناشد سكان المملكة بعدم تصديق مزاعم خطر اللقاح ضد الحصبة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:09 م
رئيس وزراء بريطانيا يناشد سكان المملكة بعدم تصديق مزاعم خطر اللقاح ضد الحصبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى سكان المملكة المتحدة مناشدا إياهم عدم التصديق بمزاعم خطر اللقاح ضد فيروس الحصبة وتطعيم أطفالهم.

 

ودعا جونسون في كلمة ألقاها اليوم أثناء زيارته إلى مستشفى في مدينة ترورو بمقاطعة كورنوال شبكات التواصل الاجتماعي إلى عقد مؤتمر لبحث كيفية تقديم معلومات ذات مصداقية عن اللقاح MMR، ووصف المزاعم عن خطره بأنها هراء محض.

 

وأشار جونسون إلى أن لدى المملكة المتحدة تجربة طويلة لمحاربة فيروس الحصبة، لكنها تسير الآن في "اتجاه خاطئ"، مشددا على ضرورة تطعيم جميع الأطفال في البلاد بجرعتين من اللقاح ضد الوباء.

 

وذكر مكتب جونسون أن خدمة الصحة الوطنية عدّلت موقعها الإلكتروني بغية التصدي لانتشار المعلومات غير الدقيقة عن خطر اللقاح.

 

وحسب إحصاءات مكتب رئيس الوزراء، يتلقى 87% من الأطفال البريطانيين حاليا جرعة ثانية من اللقاح ضد وباء الحصبة، وتسعى الحكومة إلى رفع هذا المعدل إلى 95% على الأقل.

 

وجاء ذلك بعد تسجيل 230 إصابة بين الأطفال خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد ثلاث سنوات اعتبرت بريطانيا على مداها دولة خالية عن فيروس الحصبة.

 


بريطانيا

الحصبة

رئيس الوزراء البريطانى

بوريس جونسون

اطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة