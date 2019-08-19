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رئيس المفوضية الأوروبية يغيب عن قمة مجموعة السبع بعد جراحة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:24 م
رئيس المفوضية الأوروبية يغيب عن قمة مجموعة السبع بعد جراحة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
(رويترز)

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قالت متحدثة اليوم الاثنين، إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لن يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التى تعقد فى فرنسا مطلع الأسبوع المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة المرارة.

وذكرت المتحدثة ناتاشا بيرتو أن يونكر خضع لجراحة ناجحة في مطلع الأسبوع لكن الأطباء نصحوا بألا يسافر.

وتابعت بيرتو قائلة في إفادة صحفية يومية في بروكسل "يمكنني تأكيد أن الجراحة جرت على ما يرام وأن الرئيس يونكر لا يزال في المستشفى للتعافي".

ومضت قائلة "أوضح الأطباء أنه ينبغي ألا يسافر في هذا الوقت، ويمكننا أيضا تأكيد أنه لن يستطيع حضور اجتماع مجموعة السبع" مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أن يونكر سيبحث مسائل خاصة بمجموعة السبع قبل القمة التي تعقد من السبت إلى الاثنين في بياريتز ويستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ومن المقرر أن يتنحى يونكر، وهو رئيس وزراء سابق للوكسمبورج، يوم 31 أكتوبر تشرين الأول من رئاسة المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا.

وتقترح المفوضية التابعة للاتحاد الأوروبي قوانين للتكتل وتراقب اقتصادات جميع الدول الأعضاء وتتفاوض على صفقات تجارية في شتى أنحاء العالم.

 


الاتحاد الاوروبى

بروكسل

رئيس المفوضية الأوروبية

فرنسا

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