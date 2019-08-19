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رئيس الحجر الزراعى: تصدير1.7 مليون طن موالح خلال 7 أشهر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:00 ص
رئيس الحجر الزراعى: تصدير1.7 مليون طن موالح خلال 7 أشهر زراعة الموالح
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار  رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن موسم تصدير الموالح مستمر حاليا وسط إجراءات مشددة لجميع  الأسواق الخارجية، موضحا أن إجمالى ما تم تصديره مليون و751 ألف و550  طنا منذ بدء  موسم التصدير،  خلال فترة  الأول من يناير 2019 وحتى الـ15  من شهر أغسطس الحالى.
 
وأضاف  رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه منذ  بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية شهدت صادرات الموالح  تقدما كبيرا، لتحتل المرتبة الأولى فى صادرات الخضر والفاكهة، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدر، وإتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.
 
فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

الحجر الزراعى

صادرات الفاكهة

صادرات الموالح

الصادرات الزراعية

الإنتاج الزراعى

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