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دار الإفتاء توضح حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:53 ص
دار الإفتاء توضح حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول، إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم.
وجاء نص السؤال، الذى نشرته الدار عبر صفحتها الرسمية:"ما حكم إجهاض الجنين المشوه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها؟"
 
وقالت دار الإفتاء: المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
 
 
 
 
 
 

 


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