خليك فى السليم.. 10 شروط لضمان استمرار ترخيص سيارة كـ"مطعم متنقل"

يحلم عدد من الشباب بالحصول على تراخيص إنشاء "مطعم متنقل"، خاصة بعد إصدار وزارة التنمية المحلية قرارًا وزاريًا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
ولكن الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، لا ينتهى فقط عند الحصول على الترخيص ولكن هناك ضوابط وشروط يجب إتباعها لضمان استمرار عمل "المشروع" وهى كما يلى:
- الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وعدم إعاقة الحركة المرورية.
- الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.
- أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض.
- أن تتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة وأوعية نفايات حفاظاً على البيئة
- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة.
- أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل غير القابلة للصدأ.
- أن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً.
- أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة خزان مياه وحوضى غسيل للأيدى والأوانى.
- الالتزام بمسافة بينية بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها لا تقل عن 300 متر.
- توفير أجهزة الإطفاء اللازمة.
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