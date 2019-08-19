خليك فى السليم.. 10 شروط لضمان استمرار ترخيص سيارة كـ"مطعم متنقل"

كتب على عبد الرحمن

يحلم عدد من الشباب بالحصول على تراخيص إنشاء "مطعم متنقل"، خاصة بعد إصدار وزارة التنمية المحلية قرارًا وزاريًا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

ولكن الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، لا ينتهى فقط عند الحصول على الترخيص ولكن هناك ضوابط وشروط يجب إتباعها لضمان استمرار عمل "المشروع" وهى كما يلى: