خد بالك أدوية وأطعمة دونت ميكس وتسبب آثارا جانبية خطيرة.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

عند تناول الدواء قد تكون له آثار جانبية ما يتطلب ضرورة الاطلاع على النشرة الطبية له بدقة، وأيضًا قد يقوم الدواء ببعض التفاعلات مع الأطعمة التى يتناولها المريض ما يسبب مشاكل صحية خطيرة دون أن يعلم ذلك.

وهناك أدوية وأطعمة لا يجتمعان ولا يجب تناولهما مع بعضهما البعض لانهما ينتج عنهما مشاكل صحية خطيرة قد تهدد حياة المريض، حسبما ذكر موقع "مايو كلينك" وهى:

أدوية الشعب الهوائية

فوصفات علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية، وغيرها من أمراض الرئة تتعارض مع المواد الغذائية والمشروبات التى تحتوى على الكافيين، فأغلب العقاقير تحفز الجهاز العصبى، ولتجنب العصبية الزائدة والقلق يجب قطع الكافيين خلال مدة العلاج.

أدوية الضغط



أدوية علاج الضغط ومنع اضطرابات القلب والكلى، تتعارض مع الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، فتلك الأدوية تؤدى لزيادة مستويات البوتاسيوم فى الدم، ما قد يؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس لهذا السبب يجب عليك الابتعاد عن الموز والبطاطس وفول الصويا، والسبانخ خلال فترة العلاج.

العقاقير المضادة للاضطراب وقصور القلب

يحظر تناول الأدوية الخاصة بعلاج قصور القلب مع العرقسوس لأنه يحتوي على حمض glycyrrhizic الذى يتفاعل مع الديجوكسين، ما يؤدى إلى حدوث اضطراب فى ضربات القلب أو السكتة القلبية، هذه المادة موجودة أيضًا فى الحلويات والكعك والألياف الغذائية والتى يمكن أن تقلل من فعالية الدواء.