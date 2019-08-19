حزمة إرشادية تقدمها "الزراعة" لعدم تساقط التمر قبل الحصاد.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

فى موسم حصاد محصول البلح، ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لحماية أشجار النخيل من خلال حزمة إرشادات فنية وتوصيات حول طرق الرى والتسميد ومكافحة الآفات مع نضج الثمار وعند تساقط ثمار التمور خلال الأيام المقبلة.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه لابد من إجراء عملية التكميم (تغطية العراجين)، حيث تلف السوباطات بالكامل بأكياس بلاستيك وتربط من أعلي وتجرى هذه العملية بعد بدء اكتمال النمو لحماية الثمار من الأحوال الجوية المتقلبة والإصابة بالآفات الحشرية.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أن برنامج رى النخيل الفترة الحالية، أن يكون على فترات متباعدة للإسراع فى نضج الثمار فى الأراضى الطينية لزيادة نسبة السكر بها وتقليل محتواها من الحموضة والتانيات وتكون أكثر تحمل للنقل والتسويق مع العلم أن كثرة الرى خلال هذه الفترة يسبب طراوة الثمار وسرعة تلفها وتأخر نضجها.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للوقاية الحشرية، لابد من الفحص الدورى لأشجار النخيل لإكتاف أى إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء مبكرا وسرعة علاجها، إزالة النخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلي أجزاء صغيرة ووضعها داخل حفرة عمقها 5و1 متر وتغطي بجير حى أو إحدى المبيدات الموصي بها، الوقاية المرضية ( مرض أعفان الجذور)، يجب معاملة التربة بإحدى المبيدات الجهازية الموصى بها مثل توبسين إم 70 بمعدل 3جم / لتر ماء وتكرار المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوما وفى حالة الإصابة الشديدة تعامل مرة ثالثة بعد 15 يوما.