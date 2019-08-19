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حبس عامل بتهمة سرقة 50 ألف من داخل شركة محمول فى عين شمس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:25 م
حبس عامل بتهمة سرقة 50 ألف من داخل شركة محمول فى عين شمس كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 50 ألف جنيه من فرع شركة محمول .  

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد.س"، 36 سنة، محامى بشركة محمول، باكتشافه سرقة مبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل خزينة الفرع الكائن بشارع عين شمس، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفرع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17623 لسنة 2019م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وفحص العاملين السابقين والحاليين بالفرع محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "كريم.ط"، 25 سنة، عامل سابق بذات الفرع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بذات الفرع محل الواقعة وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بالباب الرئيسى وعلمه باحتفاظ العاملين بالفرع بنسخة من مفتاح الخزينة بداخله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الخزينة من مبالغ مالية وتمكن من دخول الشركة وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه، وأضاف بأنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

عين شمس

شركة محمول

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