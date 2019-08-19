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حبس عاطلين بتهمة سرقة شقة فى مدينة نصر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:28 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة شقة فى مدينة نصر سرقة منزل،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شقة  . 

تلقى قسم  شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من النجدة، باكتشاف سرقة بعقار بمساكن التعاونيات ـ دائرة القسم، بانتقال ضباط مباحث القسم تم التقابل مع  صاحب الشقة، والذى قدم مذكرة تضمنت بأنه عقب عودته للشقة سكنه بمحل البلاغ فوجئ بكسر باب الشقة وسرقة ( جهاز لاب توب ،  2 ساعة يد  عدد 2 هاتف محمول ، مبلغ مالي 10 ألاف جنيه ) من داخل الشقة ، ولم يتهم  أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "عبد الرحمن . م . ع" 23 سنة عاطل ، و"مروان . ن . س" 31 سنة عامل.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول "ماركة سامسونج "  المستولى عليه، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب " .

تم بإرشاد المتهم الثانى بمسكنه، ضبط باقى المسروقات المستولى عليها، وثلاجة أقر بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

مدينة نصر

جريمة سرقة

سرقة شقة

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