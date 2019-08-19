حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بفاقوس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس تشكيل عصابى، مكون من شخصين، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية من الشرقية والإسماعيلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع الشرق، يفيد تلقيه عدد من البلاغات من المواطنين، بسرقة الدراجات البخارية الخاصة بهم من أسفل المنازل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، وضم معاونيه بالمركز، برئاسة العميد محمد شعراوى، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى قيام كل من " وليد أ ص م" 28 سنة شهرته وليد الأسود عاطل ومقيم بندر فاقوس، سبق إتهامه فى عدد قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات، و" محمد ال س م " عاطل مقيم العزازي مركز فاقوس، سبق إتهامه في قضايا سرقة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالمغافلة من المواطنين، وتبين إرتكابها 10 وقائع سرقات، من الحسينية وقسم ثاني الزقازيق، والصالحية وفاقوس، والقنطرة غرب، والإسماعيلية، وتمكن فريق البحث الجنائي، من ضبطهما بحوزتهما فرد خرطوش، وأرشد عن المسروقات وتم ضبط 10 دراجات بخارية مبلغ بسرقاتها بحوزتهما.