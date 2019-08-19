سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

جمعية القلب الأمريكية : تدخين السجائر الإلكترونية يضر الصحة العقلية للشباب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:30 م
جمعية القلب الأمريكية : تدخين السجائر الإلكترونية يضر الصحة العقلية للشباب تدخين السجائر الالكترونية يسبب الادمان
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت جمعية القلب الأمريكية، من تدخين طلاب المدارس للسجائر الإلكترونية، وقال جوردان روبرتس، الذي يدير برنامجًا لمنع التدخين لدى الشباب في وزارة الصحة والبيئة في كانساس: "إنهم يعتقدون أنها غير ضارة"

منع تدخين السجائر الالكترونية بين طلاب المدارس
منع تدخين السجائر الالكترونية بين طلاب المدارس

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، استخدم ما يقرب من 21 % من طلاب المدارس الثانوية السجائر الإلكترونية في عام 2018، وكانت هذه زيادة قدرها حوالي 78 % في عام واحد فقط، بين طلاب المدارس المتوسطة، كان معدل التزايد بمعدل 48.5 % ، بواقع من 3.3 % إلى 4.9%.

تشير الأدلة بقوة إلى أنه لا يمكننا الانتظار لمدة 30 عامًا لنرى ما قد تكون عليه الآثار الصحية على المدى الطويل قبل أن نتحرك ، حيث تحتوي السجائر الإلكترونية عادةً على مادة النيكوتين التي تسبب الإدمان، والتي يمكن أن تضر بالأدمغة الشابة، وتؤثر على القدرة المعرفية، والصحة العقلية والشخصية، وتشير الدلائل إلى أن الأبخرة قد تتلف الأوعية الدموية، وتزيد من ضغط الدم، وتزيد من خطر الجلطات، وتُظهر بعض الدراسات أيضًا أن الأطفال الذين يبدأون في تدخين السجائر الألكترونية هم أكثر عرضة لتجربة منتجات التبغ التقليدية.

وطالبت جمعية القلب الأمريكية، بضرورة حظر استخدام التبغ بجميع أنواعه بين موظفي المدارس، والزوار، والآباء في المدارس، وفي وسائل المواصلات المدرسية،وفي المناسبات التي ترعاها المدرسة.

 


السجائر الالكترونية

الادمان

السرطان

التدخين يسبب الوفاة

اضرار التدخين على المخ

التدخين يضر مخ الاطفال

طلاب المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

صور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

صور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة