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تعرف على حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة فى القانون الجديد

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:30 ص
تعرف على حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة فى القانون الجديد مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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تضمن الفصل الثالث من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

واستعرضتها المادة 31 كما يلى :

لمجلس الإدارة منح الحوافز المنصوص عليها فى البنود من "1" إلى "6" من المادة "25" من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تتدرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم فى تنمية بيئة محفزة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقاً للضوابط والشروط التى يقررها المجلس :

1- إقامة مجمعات صناعية أو انتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2- تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم فى المجالات التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وعلى الأخص فى المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بنشاط المشروع.

3- شراء مستلزماتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

4- ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير والمعارض الخارجية.

5- ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمعاهد البحثية المتخصصة.

6- تقديم خدمات فنية أو قانونية أو محاسبية أو إدارية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فى ذلك الخدمات والاستشارات التى تقدمها حاضنات ومسرعات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة وعلى الأخص فى مجالات الإدارة والتسويق والتمويل.

 


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