تعرف على جهود الإدارات العامة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

كتب إيهاب المهندس

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة القطاعات، حملات موسعة لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط العديد من الجرائم خلال 24 ساعة .

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات - عن ضبط 6 قضايا متنوعة، و907 قضايا فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 860 قضية تموينية متنوعة.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 5216 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، مخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 181 قضية متنوعة.